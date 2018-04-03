"Реал" разгромил "Ювентус" в гостевом матче Лиги чемпионов (видео)

23:37, 03 апреля 2018
Футбол
438
Роналдо сделал дубль в матче &quot;Реала&quot; против &quot;Ювентуса&quot; / Reuters

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Дубль в этом матче на счету Криштиану Роналду. При этом, второй гол она забил великолепным ударом "ножницами". Третий гол на счету Марсело.

В параллельном проходящем матче в Севилье (Испания) "Севилья" уступила немецкой "Баварии" из Мюнхена со счетом 1:2. На гол Пабло Сарабии на 32-й минуте, мюнхенцы ответили... автоголом игрока "Севильи" Хесуса Наваса и победным точным ударом Тьяго Алькантры.

Ответные матчи в этих двух парах состоятся 11 апреля в Мадриде и Мюнхене, соответственно. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лига чемпионов#победа Реала