"Реал" разгромил "Ювентус" в гостевом матче Лиги чемпионов (видео)

Игра завершилась со счетом 0:3.

В Турине (Италия) завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Ювентус" принимал мадридский "Реал" и проиграл с крупным счетом.

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Дубль в этом матче на счету Криштиану Роналду. При этом, второй гол она забил великолепным ударом "ножницами". Третий гол на счету Марсело.

Esta es la Joya de CRISTIANO RONALDO, fijo el GOLAZO DEL AÑO. pic.twitter.com/wbibRVi8GE — Real Madrid (@realmadrid_gifs) 3 апреля 2018 г.

В параллельном проходящем матче в Севилье (Испания) "Севилья" уступила немецкой "Баварии" из Мюнхена со счетом 1:2. На гол Пабло Сарабии на 32-й минуте, мюнхенцы ответили... автоголом игрока "Севильи" Хесуса Наваса и победным точным ударом Тьяго Алькантры.

Ответные матчи в этих двух парах состоятся 11 апреля в Мадриде и Мюнхене, соответственно.