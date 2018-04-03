Суркис подтвердил, что "Динамо" будет сотрудничать с Красниковым

20:41, 03 апреля 2018
Футбол
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Суркис подтвердил договоренность о сотрудничестве с Красниковым / dynamo.kiev.ua

Вопрос лично президенту клуба Игорю Суркису задал портал "Динамо" от Шурика.

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— Слухи относительно Евгения Красникова соответствуют действительности. Мы достигли с ним договоренности о сотрудничестве с «Динамо» в работе по трансферам футболистов. Наша совместная работа начнется со следующего сезона. Уверен, что опыт Красникова пойдет на пользу «Динамо» и поможет сделать нашу команду сильнее, — сказал Суркис.

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Теги: #Динамо Киев#Игорь Суркис