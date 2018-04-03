Нагорняк: матч "Шахтер" - "Динамо" - ключевой в борьбе за чемпионство

«Шахтер» имеет преимущество - они опытнее и сыграннее, считает эксперт.

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины поделился своим мнением о предстоящем главном матче весенней части УПЛ – «Шахтер» - «Динамо» в комментарии Terrikon.com.

- Действительно, матч «Шахтер» - «Динамо» - ключевой в борьбе за чемпионство. Сейчас отрыв в таблице шесть очков, и не так много игр остаётся. Для продолжения борьбы за титул «Динамо» надо в лучшем случае выиграть. Если проиграет «Динамо», то 9 очков отыграть будет очень сложно, - начал Нагорняк.

На вопрос о том, может ли решится в этом матче тренерская судьба Хацкевича, бывший игрок отметил: "Александр Николаевич все время под давлением. Даже не знаю, все возможно, но не думаю, что все так категорично. Приступая к работе, тренер всегда понимает, что в один прекрасный момент его могут уволить. Мне кажется, Хацкевич об этом не думает и работает дальше. Как будет - покажет жизнь".

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А на замечание о том, что «Динамо» набрало неплохие кондиции и, в связи с этим, какова вероятность того, что киевляне могут взять очки, заметил: "Покажет игра. С Мариуполем вышел 20-летний парень и изменил ход встречи. Тренер хорошо сориентировался, выпустил игрока, который все изменил. «Динамо» подпускает молодежь - уже без Цыганкова, который стал капитаном, трудно представить команду. Уверен, что они будут полноценными игроками основы. А для нашего чемпионата это очень хорошо. Молодые ребята появляются. Хотя, «Динамо», конечно, надо усилиться".

«Шахтер» имеет преимущество - они опытнее, сыграннее, но и молодым надо начинать играть. Ничего страшного этом нет", - подытожил Нагорняк.

Как сообщал УНИАН,, матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 14 апреля. Билеты на игру можно приобрести в кассах, на официальном сайте ФК "Шахтер" или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%..