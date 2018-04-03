Луческу вновь может возглавить "Шахтер" - СМИ

Сегодня экс-наставник горняков посетил офис компании СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.

72-летний румынский тренер Мирча Луческу сегодня посетил киевский офис компании СКМ, принадлежащей президенту "Шахтера" Ринату Ахметову.

Об этом сообщает Sport Arena.

Как известно, нынешний главный тренер горняков Паулу Фонсека не спешит продлевать свое действующее трудовое соглашение, рассчитанное до конца этого сезона. Так что должность на тренерском мостике команды окажется вакантной.

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Мирча Луческу на данный момент возглавляет сборную Турции, но ходят слухи, что уже этим летом он может получить в "Шахтере" одну из должностей. Впрочем, учитывая объявленное ранее самим Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти и о работе в структуре донецкого клуба.

Напомним, Луческу на протяжении 12 лет находился на тренерском посту в "Шахтере" и выиграл с ней восемь чемпионских титулов, шесть раз раз взял Кубок Украины и добился триумфа в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009.