Аэропорт "Борисполь" во время финала Лиги чемпионов примет 100 дополнительных рейсов

14:47, 03 апреля 2018
Футбол
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Менеджмент аэропорта "Борисполь" оценил примерное количество болельщиков, которые прилетят на финальный матч Лиги чемпионов по футболу в Киеве.

Ожидается, что с помощью самолетов в Киев прибудут около 20 тысяч болельщиков. Предварительно в "Борисполе" ожидают около 100 дополнительных рейсов.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ со ссылкой на avianews.com.

В аэропорту отмечают, что перед днем финала будут вынуждены закрыть одну из взлетно-посадочных полос, где устроят временную стоянку прибывших самолетов. Кроме полосы, для стоянок будут также задействованы рулежные дорожки и военная зона аэродрома.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

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Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве#аэропорт Борисполь