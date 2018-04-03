Аэропорт "Борисполь" во время финала Лиги чемпионов примет 100 дополнительных рейсов
14:47, 03 апреля 2018Футбол
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Руководство аэропорта готовится к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве.
Менеджмент аэропорта "Борисполь" оценил примерное количество болельщиков, которые прилетят на финальный матч Лиги чемпионов по футболу в Киеве.
Ожидается, что с помощью самолетов в Киев прибудут около 20 тысяч болельщиков. Предварительно в "Борисполе" ожидают около 100 дополнительных рейсов.
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ со ссылкой на avianews.com.
В аэропорту отмечают, что перед днем финала будут вынуждены закрыть одну из взлетно-посадочных полос, где устроят временную стоянку прибывших самолетов. Кроме полосы, для стоянок будут также задействованы рулежные дорожки и военная зона аэродрома.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.
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