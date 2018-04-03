Аэропорт "Борисполь" во время финала Лиги чемпионов примет 100 дополнительных рейсов

Руководство аэропорта готовится к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве.

Менеджмент аэропорта "Борисполь" оценил примерное количество болельщиков, которые прилетят на финальный матч Лиги чемпионов по футболу в Киеве.

Ожидается, что с помощью самолетов в Киев прибудут около 20 тысяч болельщиков. Предварительно в "Борисполе" ожидают около 100 дополнительных рейсов.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ со ссылкой на avianews.com.

В аэропорту отмечают, что перед днем финала будут вынуждены закрыть одну из взлетно-посадочных полос, где устроят временную стоянку прибывших самолетов. Кроме полосы, для стоянок будут также задействованы рулежные дорожки и военная зона аэродрома.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.