Игрок "Шахтера" Феррейра: было бы хорошо обыграть "Динамо" крупно, с большой разницей мячей

Один из ведущих игроков дончан поделился своим мнением о предстоящем матче лидеров украинского футбола.

В ожидании поединка украинских грандов главный бомбардир "горняков" Факундо Феррейра дал свой прогноз Football.ua.

- Не думаю, что матч решит судьбу чемпионата, ведь после него будет еще 5 игр. Но мы знаем, что если победим, то будем ближе к цели, - начал аргентинский легионер горняков.

На вопрос о том, что игрок уже забил 20 голов в чемпионате, и готов ли он поставить перед собой задачу забить ещё больше, Феррейра ответил:

- Я не ставлю перед собой таких задач. Я стараюсь всегда помочь команде, и, если удается забивать — это прекрасно. У меня есть четкая задача — помочь команде победить.

А говоря о том, что Хачериди не играет в последнее время, и облегчает ли этот факт задачу забить гол,заметил:

- Ни коем образом. Защитники основного состава Динамо играют за команду неспроста, и, думаю, что они не слабее Хачериди.

Читайте такжеСаленко: матч против "Шахтера" - возможность проверить молодежь "Динамо" в игре с сильным соперником"У них есть хорошие молодые игроки и сейчас им дают больше шансов проявить себя на поле, у них многое получается. Тем не менее, мы знаем и свою силу. Нам необходимо сосредоточиться на своем состоянии и подготовке. Им не просто будет играть с нами", - заметил Феррейра.

Говоря о том, что в Харькове в последних матчах против "Динамо" "Шахтер" проигрывал, и добавляет ли это злости перед игрой, отметил: "Мы всегда хотим побеждать в наших "класико". Не важно, как проходили предыдущие матчи, "класико" всегда особенны. Мы, как и всегда, думаем о победе".

А рассуждая о том, что у "Шахтера" 6 крупных побед подряд в чемпионате и есть ли уверенность, что и "Динамо" удастся крупно обыграть, заметил: "Было бы хорошо обыграть "Динамо" крупно, с большой разницей мячей. Но мы знаем, что будет непросто. В матчах против нас Динамо много внимания уделяет разрушению нашей игры и меньше времени созиданию собственной. Как следствие — мало свободного пространства, поэтому с ними сложно играть".

"Я видел несколько последних матчей. Были некоторые ошибки, но он хороший вратарь", - прокомментировал Феррейра действия вратаря киевлян Бойко .

"Очень надеемся, что нас будут поддерживать как в матчах Лиги чемпионов. Полный стадион — прекрасная мотивация для нас", - подытожил аргентинский легионер "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер — Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля. Билеты на игру уже поступили в продажу.