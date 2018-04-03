Владелец "Олимпиакоса" оштрафовал игроков на 400 тысяч евро и отправил в принудительный отпуск

Причиной стали плохие результаты команды.

Владелец «Олимпиакоса», судоходный магнат Евангелос Маринакис ввел санкции против игроков своей команды. Он наложил на игроков основного состава суммарный штраф в размере 400 тысяч евро и отправил некоторых из них в принудительный отпуск.

Об этом сообщает ВВС.

Причиной санкций стали неудачные результаты команды в последних матчах. В 26-м туре чемпионата страны «Олимпиакос» сыграл вничью с идущим на 10-м месте «Левадиакосом». Также владельца не устроила недавняя ничья в дерби с «Панатинаикосом».

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«Я и болельщики уже достаточно терпели. Вы все уйдете сегодня», – приводятся слова Маринакиса в адрес игроков.

Также Маринакис обвинил футболистов в том, что они "больше думают о своих хороших домах и машинах, чем заботятся о команде".

Ожидается, что выбывших футболистов заменят игроки из молодежного состава.

Отметим, что в марте 2015 года Маринакис уже прибегал к санкциям за плохие результаты команды. Тогда он наложил на игроков штраф в размере 500 тысяч евро.