Следующим соперником сборной Украины будет Марокко
11:52, 03 апреля 2018Футбол
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Тренировочный сбор национальная команда начнет 23 мая в Харькове.
Сборная Украины проведет следующие матчи против Марокко и Албании / Reuters
Сборная Украины по футболу проведет свой следующий матч 30 мая в Швейцарии. Спарринг-партнером нашей команды станет сборная Марокко, сообщает zbirna.com
Отметим, что марокканцы являются участником финальной части ЧМ-2018, где в одной группе выступят с Ираном, Португалией и Испанией. 2 июня там же в Швейцарии "желто-синие" планируют сыграть с Албанией.
Также планируется, что подопечные Андрея Шевченко начнут тренировочный сбор 23 мая уже традиционно в Харькове.
Напомним, что во время мартовской подготовки сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).
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