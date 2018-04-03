Следующим соперником сборной Украины будет Марокко

11:52, 03 апреля 2018
Футбол
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Reuters

Отметим, что марокканцы являются участником финальной части ЧМ-2018, где в одной группе выступят с Ираном, Португалией и Испанией. 2 июня там же в Швейцарии "желто-синие" планируют сыграть с Албанией.

Также планируется, что подопечные Андрея Шевченко начнут тренировочный сбор 23 мая уже традиционно в Харькове.

Напомним, что во время мартовской подготовки сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).

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Теги: #сборная Украины по футболу