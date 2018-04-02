Стала известна декларация за 2017 год президента ФФУ Павелко

Президент Федерации футбола Украины задекларировал 650 тысяч евро, 325 тысяч долларов и 950 тысяч гривен наличных.

За 2017 год президент ФФУ Андрей Павелко задекларировал 650 тысяч евро, 325 тысяч долларов и 950 тысяч гривен наличных.

Об этом сообщила Трибуна со ссылкой на сайт Единого государственного реестра деклараций.

В 2016 году на счетах Андрея Павелко было 650 тысяч евро, 360 тысяч долларов и 1,27 млн гривен соответственно.

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Также Павелко держит 58 308 грн, 454 евро в «Ощадбанке» и 221 доллар в банке ПУМБ (в 2016 – 58 418, 458 и 220 соответственно).

Заработная плата Павелко за 2017 год составила 256 453 грн (в 2016 – 160 тысяч). Кроме того, он получил два подарка на сумму 5 922 грн и 2 659 грн.

Еще президент ФФУ задекларировал 12 наручных механических часов, среди которых есть Rolex и Breguet, и запонки.

Как и в прошлом году, Павелко не задекларировал ни собственного жилья, ни автомобиля. Он больше не арендует гостиничный номер площадью 34,4 кв м у государственного предприятия «Гостиничный комплекс «Национальный», но продолжает арендовать автомобиль Lexus LS 600 HL.

Как сообщал УНИАН, сын Петра Порошенко рассказал про свои скромные доходы в 2017 году.