Морозов: в случае победы "Шахтера" вопрос с чемпионством будет почти решен

По мнению специалиста сегодня уровень "Динамо" не намного выше "Зари".

Заслуженный тренер Украины Сергей Морозов оценил шансы команд на успех в ключевом противостоянии этой весны – матче «Шахтер» - «Динамо» в комментарии Террикону:

- Я думаю, в случае победы «Шахтера», вопрос о чемпионстве будет решён процентов на 70-80. Если будет ничья, то вопрос остаётся открытым. Шесть очков отрыва - это не очень много. Тем более, что есть моменты, как в матче «Заря» - «Шахтер», с судейскими ошибками. Преднамеренными или нет - сложно сказать. Поэтому, вопрос полемический. «Шахтер» и Динамо ещё играют два матча. В случае победы «Шахтера», вопрос с чемпионством будет почти решён, - начал Морозов.

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На довод о том, что «Динамо» набрало кондиции, судя по последним матчам чемпионата и, в связи с этим, какова вероятность, что столичная команда снова увезёт из Харькова победу, заметил: "Вчера, например, в матче с «Зарей», «Шахтер» не оставил ни одного шанса. Играла команда почти четвертьфиналист Лиги Чемпионов и команда украинского чемпионата. 3:0 - это ещё повезло «Заре». Это показатель уровня. Если на сто процентов сыграет «Шахтер», то не думаю, что молодые игроки «Динамо», которые приобретают опыт в международных матчах (и это положительный момент), смогут справиться с бразильцами «Шахтера». А сегодня уровень киевского «Динамо» не намного выше уровня «Зари».

А на вопрос о том, является ли матч «Шахтер» - «Динамо» решающим для тренера киевлян Хацкевича, отметил: "Я с большим уважением отношусь к тренерам «Динамо», которые работали в последние два десятка лет. Михайличенко, Демьяненко, Олег Блохин, сегодня - Хацкевич. При всем уважении к бывшим футболистам, им сложно достичь того уровня, на который поднял «Динамо» Валерий Лобановский. Планка поставлена высоко. Никто из них не дотягивает туда. А «Динамо» должен тренировать такого уровня специалист, как Лобановский, как Луческу, можно назвать ещё целый ряд европейских тренеров. Или же молодой, но способный украинский тренер. В своё время было много разговоров о том, чтобы команду возглавил Григорчук. Мог бы спокойно работать и Маркевич, если бы у него не было личного конфликта с руководителями «Динамо». Он ведь доказал, что он тренер высокого уровня. Но есть внутренние вопросы, почему все время назначаются «птенцы гнезда Петрова».

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 14 апреля. Билеты на игру можно купить в кассах стадиона или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.