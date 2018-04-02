В столкновениях с фанатами в Мариуполе пострадали 9 полицейских

У большинства пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, раны головы, ушибы конечностей.

В результате столкновений футбольных фанатов и правоохранителей во время поединка "Мариуполь" - "Динамо" в минувшее воскресенье пострадали 9 полицейских, есть пострадавшие и среди журналистов.

Об том сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По информации правоохранителей, конфликт произошел во время матча в середине второго тайма за пределами стадиона.

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Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни.

Среди пострадавших - 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены два служебных автомобиля. Полицейским оказана медицинская помощь.

«Гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов», сообщили в пресс-службе полиции.

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По данным медиков, всего в столкновениях пострадали 8 полицейских. У большинства пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, раны головы, ушибы локтевых суставов, предплечий, рук, ног и множественные растяжения.

Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.342 «Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему» и ч.2 ст.345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украина.

Всего, по данным полиции стадион посетили около 10 тысяч болельщиков. Безопасность игроков и болельщиков на стадионе была обеспечена.