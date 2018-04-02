Футбольные фанаты в Мариуполе скандировали в адрес Порошенко - "Чемодан, вокзал, Мальдивы!" (видео)
15:57, 02 апреля 2018Футбол
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Болельщики ультрас отреагировали на недавнюю поездку Петра Порошенко на Мальдивские острова.
Болельщики ультрас на матче "Мариуполь" - "Динамо" с баннером в адрес Петра Порошенко / скриншот
Футбольные фанаты отреагировали на визит президента Петра Порошенко на матч "Мариуполь" - "Динамо", который состоялся в воскресенье в Мариуполе.
Часть фанатов вывесила на трибуне большой банер с надписью "Чемодан, вокзал, Мальдивы", а также скандировала кричалку с аналогичным текстом, сообщает телеканал MRPL CITY.
Таким образом болельщики ультрас отреагировали на недавнюю поездку Петра Порошенко на Мальдивские острова. По данным СМИ, отдых обошелся первому лицу государства в 500 тысяч долларов.
Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" на стадионе начались беспорядки и стычки между фанатами, в ходе которых пострадали несколько человек.
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