Футбольные фанаты в Мариуполе скандировали в адрес Порошенко - "Чемодан, вокзал, Мальдивы!" (видео)

15:57, 02 апреля 2018
Футбол
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Болельщики ультрас на матче &quot;Мариуполь&quot; - &quot;Динамо&quot; с баннером в адрес Петра Порошенко / УНИАН

Футбольные фанаты отреагировали на визит президента Петра Порошенко на матч "Мариуполь" - "Динамо", который состоялся в воскресенье в Мариуполе. 

Часть фанатов вывесила на трибуне большой банер с надписью "Чемодан, вокзал, Мальдивы", а также скандировала кричалку с аналогичным текстом, сообщает телеканал MRPL CITY.

Таким образом болельщики ультрас отреагировали на недавнюю поездку Петра Порошенко на Мальдивские острова. По данным СМИ, отдых обошелся первому лицу государства в 500 тысяч долларов.

Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" на стадионе начались беспорядки и стычки между фанатами, в ходе которых пострадали несколько человек. 

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Теги: #фанаты#Петр Порошенко#матч Мариуполь-Динамо