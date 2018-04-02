Новая мисс Зорро: избранницей тренера "Шахтера" Фонсеки стала пресс-секретарь Ахметова - СМИ

27-летняя Катерина Остроушко – пресс-секретарь Рината Ахметова. Она работает на ТК «Донбасс» с 19 лет.

Паулу Фонсека пока не продлил контракт с «Шахтером», и многие уже начали провожать его в один из топ-чемпионатов, но все не так однозначно.

У португальца есть как минимум еще одна причина, кроме денег, чтобы остаться в Украине, сообщает "Tribuna.com".

Тренер приезжал к нам семейным человеком – он был женат 20 лет на своей школьной подруге Сандре. Но после первого сезона в «Шахтере» Фонсека развелся. У пары двое детей – 18-летний сын и 13-летняя дочь. А недавно издание «КП в Украине» сообщило, что 45-летний Паулу нашел в Украине новую любовь.

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И, кажется, удалось узнать, кто она. 27-летняя Катерина Остроушко – пресс-секретарь Рината Ахметова. Она работает на ТК «Донбасс» с 19 лет. Была диктором новостей, ведущей шоу «Ты прежде всего», а сейчас занята в проекте «Всем миром» – о помощи переселенцам и жителям неподконтрольных Украине территорий.

После победы «Шахтера» над «Манчестер Сити» в декабре 2017-го Катерина подписала совместное с Фонсекой фото: «Мистер и мисс Зорро».