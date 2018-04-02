Столкновения во время матча "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе (фоторепортаж)
13:33, 02 апреля 2018Футбол
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В результате массовой драки несколько человек получили ранения.
В результате массовой драки несколько человек получили ранения / УНИАН
В воскресенье в Мариуполе во время матча чемпионата Украины в Премьер-лиге между ФК "Мариуполь" и киевским "Динамо" произошли столкновения фанатов команд и полиции.
Как сообщал УНИАН, в результате массовой драки несколько человек получили ранения.
Матч "Мариуполь" - "Динамо" завершился по счетом 3:2 в пользу "Динамо". На поединке присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Также сообщалось о повышенных мерах безопасности.
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