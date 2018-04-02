Столкновения во время матча "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе (фоторепортаж)

В результате массовой драки несколько человек получили ранения.

В воскресенье в Мариуполе во время матча чемпионата Украины в Премьер-лиге между ФК "Мариуполь" и киевским "Динамо" произошли столкновения фанатов команд и полиции.

Как сообщал УНИАН, в результате массовой драки несколько человек получили ранения.

Матч "Мариуполь" - "Динамо" завершился по счетом 3:2 в пользу "Динамо". На поединке присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Также сообщалось о повышенных мерах безопасности.