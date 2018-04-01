На матче "Мариуполь" - "Динамо" произошли беспорядки, трое фанатов ранены

Поединок, на котором присутствовал Петр Порошенко, был отмечен дракой фанатов и полиции.

Во время матча 25-го тура украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Мариуполем» (3:2) случилась драка между полицией и фанатами ультрас команд. Об этом сообщает Xsport со ссылкой на страницу Facebook WBC Ультрас «Динамо».

Полицейские попытались задержать одного из болельщиков за использование пиротехники, после чего на его защиту встали киевские болельщики, к которым позже присоединились и мариупольцы. В результате этого инцидента пострадал один корреспондент и трое фанатов.

Как сообщал УНИАН, поединок "Мариуполь" - "Динамо" завершился победой гостей со счетом 3:2. На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко.