"Сталь" и "Олимпик" не забили голов в матче Премьер-лиги

Поединок завершился нулевой ничьей.

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Сталь» сыграла вничью с «Олимпиком».

Матч закончился со счетом 0:0.

«Сталь» набрала 22 очка и осталась на предпоследнем месте. "Олимпик" набрал 32 очка. Команда находится на 7-м месте.

Напомним, центральным поединком тура стала игра в Мариуполе - "Динамо" обыграло ФК "Мариуполь" в матче с пятью голами.