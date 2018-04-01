"Сталь" и "Олимпик" не забили голов в матче Премьер-лиги

21:46, 01 апреля 2018
Футбол
112
facebook.com/fcolympicdonetsk

Матч закончился со счетом 0:0.

«Сталь» набрала 22 очка и осталась на предпоследнем месте. "Олимпик" набрал 32 очка. Команда находится на 7-м месте.

Напомним, центральным поединком тура стала игра в Мариуполе - "Динамо" обыграло ФК "Мариуполь" в матче с пятью голами.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2017/18