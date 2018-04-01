"Сталь" и "Олимпик" не забили голов в матче Премьер-лиги
21:46, 01 апреля 2018Футбол
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Поединок завершился нулевой ничьей.
facebook.com/fcolympicdonetsk
В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Сталь» сыграла вничью с «Олимпиком».
Матч закончился со счетом 0:0.
«Сталь» набрала 22 очка и осталась на предпоследнем месте. "Олимпик" набрал 32 очка. Команда находится на 7-м месте.
Напомним, центральным поединком тура стала игра в Мариуполе - "Динамо" обыграло ФК "Мариуполь" в матче с пятью голами.
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