Онлайн-видеотрансляция "Заря" - "Шахтер", Премьер-лига, 25-й тур

В Запорожье проходит матч с участием лидера Премьер-лиги.

Сегодня в Запорожье проходит матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" в качестве хозяина поля принимает донецкий "Шахтер".

Встречаются команды из верхней части таблицы: горняки лидируют, имея в своем активе 57 очков, а "Заря" борется за попадание в тройку призеров. На данный момент у подопечных Юрия Вернидуба 37 баллов - на 1 меньше, чем у "Ворсклы".

Игра "Заря" - "Шахтер" начнется в 19.30 на стадионе "Славутич-Арена".

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".