Онлайн-видеотрансляция "Заря" - "Шахтер", Премьер-лига, 25-й тур
19:20, 01 апреля 2018Футбол
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В Запорожье проходит матч с участием лидера Премьер-лиги.
footboom.com
Сегодня в Запорожье проходит матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" в качестве хозяина поля принимает донецкий "Шахтер".
Встречаются команды из верхней части таблицы: горняки лидируют, имея в своем активе 57 очков, а "Заря" борется за попадание в тройку призеров. На данный момент у подопечных Юрия Вернидуба 37 баллов - на 1 меньше, чем у "Ворсклы".
Игра "Заря" - "Шахтер" начнется в 19.30 на стадионе "Славутич-Арена".
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
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