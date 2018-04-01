"Динамо" в Мариуполе пропустило два гола, но добыло победу

Киевский клуб обыграл "Мариуполь" в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

В Мариуполе состоялся матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ФК "Мариуполь" принимал киевское "Динамо".

В зрелищном и результативном поединке победила команда гостей со счетом 3:2, сообщает официальный сайт УПЛ.

Футболисты "Динамо" и "Мариуполя" вышли на матч в специальных футболках, на которых было написано: "Украина, Мариуполь, мы сильные вместе". На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко, а также вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Первый тайм остался за хозяевами. На 28-й минуте Андрей Тотовицкий замкнул передачу с фланга и вывел "Мариуполь" вперед.

В перерыве на поле в составе "Динамо" появился 19-летний игрок молодежной сборной Украины Николай Шапаренко, и эта замена оказалась решающей. На 47-й минуте Шапаренко сделал голевой пас на Артема Беседина, а на 65-й минуте Шапаренко отличился сам потрясающим дальним ударом. На 72-й минуте 20-летний капитан "Динамо" Виктор Цыганков довел преимущество киевлян до двух мячей - 3:1.

Последнее слово оказалось за "Мариуполем" - на 78-й минуте Андрей Тотовицкий сделал дубль. Тем не менее, даже ничью хозяевам вырвать не удалось. "Динамо" набрало 54 очка и укрепилось на втором месте. "Мариуполь" остался на 6-й позиции.

Напомним, "Динамо" отказалось приехать в Мариуполь в августе прошлого года, мотивируя это отсутствием гарантий безопасности.