Экстремисты строят беспилотные летательные аппараты для бомбардировок британских фанатов в РФ.

Экстремистская террористическая организация ИГИЛ на предстоящем чемпионате мира по футболу в России планирует бомбардировки болельщиков сборной Англии.

Экстремисты строят беспилотные летательные аппараты для бомбардировок британских фанатов в РФ, сообщает Daily Star Sunday.

Планы ИГИЛ были расшифрованы в приложении Telegram. На одной из фотографий, полученных специалистами по кибербезопасности, показано, как беспилотный аппарат выполняет транспортировки противотанковых ракет, а в подписи к фото указано, что бомбы такого типа выпускаются в ИГИЛ.

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Директор секретной службы президента России Владимира Путина сообщил, что за последние годы более 4500 граждан РФ уехали за границу, чтобы присоединиться к джихадским группам. В ФСБ опасаются, что боевики, обученные в Сирии, Ираке и Афганистане, вернутся в Россию, чтобы вызвать хаос на предстоящем чемпионате мира.

Среди антитеррористических мер, лично одобренных Путиным, существуют ограничения в продаже оружия и взрывчатых веществ в тех регионах, которые будут принимать чемпионат мира, запрет на использование дронов возле стадионов и предварительная идентификация личности всех обладателей билетов.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с Панамой, Тунисом и Бельгией. Англичане проведут матчи в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде.