Матч "Мариуполь" - "Динамо" собираются посетить Порошенко и Григорий Суркис
14:40, 01 апреля 2018Футбол
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На поединок продано уже 7 тысяч билетов.
Стадион имени Бойко в Мариуполе / ua-1.com
Сегодняшний матч 25-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо» собираются посетить президент Украины Петр Порошенко и вице-президент УЕФА Григорий Суркис.
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".
Отметим, что сегодня Порошенко прибыл в Мариуполь, начав свою рабочую поездку с посещения Собора Святого Архистратига Михаила в городе.
Как сообщал УНИАН, матч "Мариуполь" - "Динамо" начнется сегодня в 17.00.
На поединок продано уже 7 тысяч билетов. Ожидается, что матч посетят от 9 до 12,6 тысяч болельщиков. Всего стадион имени Владимира Бойко вмещает 12 680 людей.
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