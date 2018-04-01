Матч "Мариуполь" - "Динамо" собираются посетить Порошенко и Григорий Суркис

На поединок продано уже 7 тысяч билетов.

Сегодняшний матч 25-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо» собираются посетить президент Украины Петр Порошенко и вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Отметим, что сегодня Порошенко прибыл в Мариуполь, начав свою рабочую поездку с посещения Собора Святого Архистратига Михаила в городе.

Как сообщал УНИАН, матч "Мариуполь" - "Динамо" начнется сегодня в 17.00.

На поединок продано уже 7 тысяч билетов. Ожидается, что матч посетят от 9 до 12,6 тысяч болельщиков. Всего стадион имени Владимира Бойко вмещает 12 680 людей.