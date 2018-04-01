"Динамо" прибыло в Мариуполь на матч УПЛ (видео)

Путь футболистов и тренеров столичного клуба в Мариуполь был длительным.

В субботу вечером команда Александра Хацкевича прибыла на календарную игру 25-го тура чемпионата УПЛ против «Мариуполя», сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Путь футболистов и тренеров столичного клуба в город на берегу Азовского моря был довольно длительным. Около трех часов дня субботы динамовцы самолетом добрались до Запорожья, после чего уже автобусом отправились в Мариуполь, куда прибыли в половине девятого вечера.

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В Мариуполе «бело-синие» остановились в трехзвездочном отеле Reikartz, где команду уже ждали игроки молодежной команды Ахмед Алибеков и Дмитрий Хлёбас, которые провели по тайму в матче молодежных составов "Мариуполя" и "Динамо", завершившегося победой гостей со счетом 2:0.

Напомним, матч «Мариуполь» - «Динамо» состоится в воскресенье, 1 апреля. Начало встречи – в 17:00.

Как сообщал УНИАН, поединок "Мариуполь" - "Динамо" на первом этапе УПЛ не состоялся из-за неявки гостей.