"Ювентус" обыграл "Милан" в центральном матче тура итальянской Серии А

23:37, 31 марта 2018
Футбол
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&quot;Ювентус&quot; обыграл &quot;Милан&quot; в центральном матче тура Серии А / Reuters

В Турине завершился центральный матч тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Ювентус" принимал "Милан" и обыграл принципиального соперника.

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований

Хозяева открыли счет на 8-й минуте игры после точного удара Паулу Дибалы. Но, спустя ровно 20 минут на 28-й, Леонардо Бонуччи сравнял результат - 1:1.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма - на 79-й минуте, когда Хуан Куардадо забил второй гол "Ювентуса". А на 87-й минуте Сами Хедира забил третий гол в ворта соперника.  

Таким образом, "Ювентус" набрал 78 очков в 30 матчах (25 побед, 3 ничьи и 2 поражения), в то время как у "Милана" осталось 50 очков в 29 играх и 6-е место в таблице.

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Теги: #серия А#Ювентус обыграл Милан