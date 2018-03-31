"Ювентус" обыграл "Милан" в центральном матче тура итальянской Серии А

Игра завершилась со счетом 3:1.

В Турине завершился центральный матч тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Ювентус" принимал "Милан" и обыграл принципиального соперника.

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте игры после точного удара Паулу Дибалы. Но, спустя ровно 20 минут на 28-й, Леонардо Бонуччи сравнял результат - 1:1.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма - на 79-й минуте, когда Хуан Куардадо забил второй гол "Ювентуса". А на 87-й минуте Сами Хедира забил третий гол в ворта соперника.

Таким образом, "Ювентус" набрал 78 очков в 30 матчах (25 побед, 3 ничьи и 2 поражения), в то время как у "Милана" осталось 50 очков в 29 играх и 6-е место в таблице.