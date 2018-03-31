"Карпаты" посвятили победу умершему во время матча УПЛ с "Черноморцем" фанату

Болельщику стало плохо сегодня в перерыве игры.

К большому сожалению, не все, кто пришел на львовский стадион «Украина» в субботу, смог порадоваться победе «Карпат».

В перерыве одному из болельщиков Владиславу Мельнику, 1968 года рождения, понадобилась срочная врачебная помощь, сообщает официальный сайт клуба.

Практически на протяжении всего второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора до кареты скорой, которая подъехала прямо к трибунам. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось...

«Произошла страшная трагедия – умер наш болельщик. Бесспорно, «Карпаты» посвящают эту победу господину Владиславу. Также клуб возьмет на себя все расходы связанные с похоронами», – заверил вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук.

Как сообщал УНИАН, "Карпаты" выиграли у "Черноморца" со счетом 3:1.