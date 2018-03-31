"Карпаты" посвятили победу умершему во время матча УПЛ с "Черноморцем" фанату

21:33, 31 марта 2018
Футбол
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Карпаты посвятили победу умершему болельщику / fckarpaty.com

В перерыве одному из болельщиков Владиславу Мельнику, 1968 года рождения, понадобилась срочная врачебная помощь, сообщает официальный сайт клуба.

Практически на протяжении всего второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора до кареты скорой, которая подъехала прямо к трибунам. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось...

«Произошла страшная трагедия – умер наш болельщик. Бесспорно, «Карпаты» посвящают эту победу господину Владиславу. Также клуб возьмет на себя все расходы связанные с похоронами», – заверил вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук.

Как сообщал УНИАН, "Карпаты" выиграли у "Черноморца" со счетом 3:1.

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Теги: #Карпаты#УПЛ-2017/18