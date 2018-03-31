"Бавария" разгромила "Боруссию" без Ярмоленко в центральном матче дня Бундеслиги

Матч завершился со счетом 6:0.

В Мюнхене завершился центральный матч тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Бавария" принимала "Боруссию" из Дортмунда и разгромила соперника.

Матч завершился со счетом 6:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Пять из шести голов "Бавария" забила в первом тайме, а Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче.

На 5-й минуте счет в матче открыл Роберт Левандовски, на 14-й Хамес Родригес удвоил перевес хозяев поля, а на 23-й минуте Томас Мюллер довел счет до крупного. В самой концовке тайма, на 44-й минуте, Роберт Левандовски забил свой второй и четвертый гол "Баварии" в матче, а спустя минуту - на 45-й - Франк Рибери подвел итог первому тайму - 5:0.

После перерыва соперники спокойно "катали" мяч, пока на 87-й минуте Левандовски не забил 6-й гол своей команды.

Таким образом, после 28-ми туров у "Баварии" 69 очков и уверенное лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. У "Шальке-04" (Гельзенкирхен) - 52 балла, у "Боруссии" - 48.