Карпов ответил на призыв Каспарова бойкотировать ЧМ-2018

Самый принципиальный оппонент российского шахматиста и сторонник действующей власти в РФ дал ответ сопернику.

12-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Анатолий Карпов объяснил, зачем его соотечественник и самый принципиальный соперник 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал политиков бойкотировать ЧМ-2018.

Каспаров своим призывом к политическому бойкоту ЧМ-2018 показывает свою лояльность действиям американской администрации, отметил Карпов в эфире НСН.

«Такие спонтанные решения достаточно характерны для Гарри Кимовича. Он сейчас проживает в США и «работает с той стороны», - заявил собеседник агентства. Скандал вокруг «дела Скрипаля» Карпов назвал «чисто политической акцией».

«Вопрос коренной состоит в том, что отравление Скрипаля Англия изначально приписала России. Буквально на следующий день, без проведения расследования, все было ясно. Это чисто политическая акция, которая кому-то нужна. К ней присоединяются с разных сторон. И Каспарову это, видимо, тоже сейчас нужно», - отметил знаменитый шахматист.

Каспаров напомнил, что Великобритания на протяжении нескольких лет пыталась отобрать у России право на проведение ЧМ-2018. Однако все они провалились.

«В целом, я думаю, что акция по срыву ЧМ-2018 в России провалилась. Желание было большое - отобрать у России право на проведение ЧМ-2018. Но масштабная акция пропалилась. Сейчас будут действовать по мелочи», - добавил Карпов, комментируя призыв Каспарова.

Ранее в субботу 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал страны к политическому бойкоту ЧМ-2018 в России.

Ранее с такими призывами выступили власти Великобритании, которые обвинили Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К бойкоту присоединилась Исландия, также на церемонии открытия ЧМ-2018 не будет президента Польши Анджея Дуды. Кроме того, возможность бойкота мундиаля рассматривают власти Швеции и Дании.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.