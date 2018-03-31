Саленко: матч против "Шахтера" - возможность проверить молодежь "Динамо" в игре с сильным соперником

Ветеран столичного клуба прокомментировал центральный матч весенней части УПЛ.

Экс-нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением относительно скорого матча столичного клуба против донецкого «Шахтера» в Харькове в разговоре с Terrikon.com.

- Действительно, этот матч ключевой для «Динамо» во втором этапе чемпионата. Но для киевлян сейчас все матчи решающие - и с «Мариуполем», и с «Зарей». Надеюсь, на это противостояние наконец-то соберутся люди на трибунах. Тем более, две команды уже вылетели из европейских соревнований и их главная задача теперь - это только чемпионат Украины. Поэтому интересно посмотреть на этот матч, тем более, учитывая то, что Хацкевич делает молодую команду. Как раз самое время проверить динамовскую молодежь в игре с сильным соперником, - начал Саленко.

Читайте такжеЭкс-игрок "Шахтера" Белик: Иной вариант, кроме победы над "Шахтером" в Харькове "Динамо" не устроит, но выдержат ли молодые игроки?На вопрос о том, будет ли этот матч будет носить характер решающего для Александра Хацкевича в ипостаси главного тренера «Динамо», экс-игрок отметил: "Я думаю, что нет. Потому что я знаю, как руководство относится к тренерскому штабу и могу сказать, что сейчас главная задача - делать молодую команду. Рассчитывать на чемпионство в этом сезоне уже трудно, хоть все и понимают, что матч решающий, но будет и еще один. Впрочем, главная задача сейчас - готовить команду к Лиге чемпионов в следующем году. Иногда даже можно чем-то рисковать. Но самое главное, чтобы Хацкевичу продолжали доверять. Если будет смена тренера, то команда сломается. А сейчас очень важно, чтобы были наиграны схемы и игровые наработки. Важно, чтобы к августу команда была сформирована".

А на замечание о том, что этой самой молодежи в матче против "Шахтера" придется нелегко, особенно, в центральной линии, заметил: "Вот эти вещи и нужно воспитывать. Молодежь в таких играх и нужно проверять. Я смотрю некоторые игры команды в чемпионате Украины и понимаю, что они комфортно себя чувствуют. Это как мы в первом чемпионате после развала Союза: нам на тренировках играть между собой было интереснее, чем в некоторых официальных матчах. Пусть они проходят эту школу, где необходимо быстрее думать. За счет этого и формируется команда".

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 14 апреля. Билеты на игру уже поступили в продажу.