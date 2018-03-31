"Ворскла" и "Верес" не забили друг другу голов в матче Премьер-лиги
18:53, 31 марта 2018Футбол
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Полтавчане не смогли создать задел в борьбе с "Зарей" за 3-4 места в таблице.
"Ворскла" и "Верес" сыграли вничью в матче Премьер-лиги / Football.ua
В Полтаве завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала ровенский "Верес" и свела игру вничью.
Матч завершился со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Читайте также"Зирка" и "Александрия" сыграли вничью в матче Премьер-лигиТаким образом, полтавчане сумели обогнать луганскую "Зарю" в борьбе за 3-4 места в турнирной таблице УПЛ лишь на 1 очко - 38 против 37. В свою очередь, "Верес" набрал 33 балла и догнал в борьбе за 5-6 места "Мариуполь".
В воскресенье состоятся еще три матча 25-го тура УПЛ, где центральными будут игры с участием лидеров турнирной таблицы - "Мариуполь" против "Динамо" и "Заря" против "Шахтера".
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