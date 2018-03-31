"Ворскла" и "Верес" не забили друг другу голов в матче Премьер-лиги

Полтавчане не смогли создать задел в борьбе с "Зарей" за 3-4 места в таблице.

В Полтаве завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала ровенский "Верес" и свела игру вничью.

Матч завершился со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте также"Зирка" и "Александрия" сыграли вничью в матче Премьер-лигиТаким образом, полтавчане сумели обогнать луганскую "Зарю" в борьбе за 3-4 места в турнирной таблице УПЛ лишь на 1 очко - 38 против 37. В свою очередь, "Верес" набрал 33 балла и догнал в борьбе за 5-6 места "Мариуполь".

В воскресенье состоятся еще три матча 25-го тура УПЛ, где центральными будут игры с участием лидеров турнирной таблицы - "Мариуполь" против "Динамо" и "Заря" против "Шахтера".