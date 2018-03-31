"Зирка" и "Александрия" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 0:0.

В Кропивницком завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала "Александрию" и свела игру вничью.

Матч завершился со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, по итогам двух матчей 25-го тура УПЛ, завершившихся к этому моменту, в ничжней части турнирной таблицы у "Александрии" 26 очков и 8-е место, у "Зирки" и "Карпат" - по 23 балла (9-10 места), у "Черноморца"- 19 баллов (последнее 12-е место).

Донецкий "Олимпик" (31 очко, 7-е место) и Сталь" из Каменского (21 очко, 11-е место) свой очный матч проведут в воскресенье.