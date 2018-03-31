"Карпаты" обыграли "Черноморец" в стартовом матче тура Премьер-лиги (видео)

Игра завершилась со счетом 2:1.

Во Львове завершился стартовый матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" обыграли одесский "Черноморец".

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 20-й минуте игры Карраскаль открыл счет. Игрок эффектно обыграл Макмаду, пробросив тому мяч между ног, и почти с нулевого угла "прошил" вратаря одесситов Дмитрия Безрука.

В начале второго тайма, на 50-й минуте, гости заработали пенальти, который четко реализовал Максим Третьяков.

Но, уже спустя минуту, на 51-й, после разрезной передачи от Ди Франко мяч получил Марьян Швед и технично подсек его над вышедшим голкипером.

Наконец, на 84-й минуте, гол в составе "Карпат" забил Санчес Катриэль Игнасио.

Таким образом, "Карпаты" набрали 23 очка и оторвались от "Черноморца" (19) на 4 балла.