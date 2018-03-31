Чемпион мира по шахматам россиянин Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018

Гроссмейстер призывает к политическому бойкоту режима в Москве.

13-й чемпион мира по шахматам россиянин Гарри Каспаров призвал к бойкоту чемпионата мира-2018 по футболу в России немецких политиков.

Об этом он написал в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть», — написал Каспаров.

Читайте такжеДипломатический бойкот: Исландия отказывается от Чемпионата мира и контактов на высоком уровне с РФСвой призыв он аргументировал отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшем в Лондоне.

После этого покушения разразился громкий сканадал, итогом которого стало решение правительства Великобритании понизить уровень своей делегации на чемпионате мира. Впоследствии, к бойкоту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия турнира. Правительства Швеции и Дании также рассматривают возможность бойкота Мундиаля.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.