Голкипер "Зари" Лунин готов принять предложение итальянского "Интера"

По плану итальянцев, украинец сначала проведет пару сезонов в других клубах Серии А на правах аренды, а затем станет заменой Самиру Хандановичу

Голкипер луганской "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы принять предложение итальянского "Интера" из Милана.

"Нерадзурри" стремятся как можно быстрее осуществить трансфер 19-летнего футболиста, который оценивается в сумму порядка 10 миллионов евро, сообщает SportArena со с сылкой на La Gazzetta dello Sport.

При этом миланцы пока не делали конкретных финансовых предложений, но предоставили проект, согласно которому украинец сначала проведет пару сезонов в других клубах Серии А на правах аренды, а затем станет заменой Самиру Хандановичу.

Читайте такжеГолкипер сборной Украины Лунин может стать заменой Буффону в итальянском "Ювентусе"Ранее СМИ писали об интересе к голкиперу со стороны "Ювентуса" и "Ливерпуля", но эти клубы, как отмечает источник, пока не делали конкретных предложений и не готовы пообещать столь же убедительный проект со спортивной точки зрения.

Также итальянское издание пишет о том, что Заря уже получила конкретные предложения от четырех клубов — "Реал Сосьедада", "Вольфсбурга", РБ "Лейпциг" и "Уотфорда", но сам игрок склоняется именно к продолжению карьеры в "Интере".

Андрей Лунин выступает за "Зарю" с лета прошлого года, куда перебрался из "Днепра", с тех пор сыграв 28 матчей во всех турнирах за клуб.

На прошлой неделе стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, дебютировав в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).