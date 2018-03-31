Онлайн-видеотрансляция, "Карпаты" - "Черноморец", Премьер-лига, 25-й тур

13:55, 31 марта 2018
Футбол
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twitter.com/FCKarpatyLviv

Сегодня во Львове проходит стартовый матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают одесский "Черноморец".

Встречаются коллективы, которые занимают 11-12 места в турнирной таблице.

На данный момент, у "Карпат" 20 очков и львовяне на 1 балл опережают одесситов. Матч крайне важен для обеих команд с точки зрения турнирного положения. 

Игра "Карпаты" - "Черноморец" начнется в 14.00 на стадионе "Украина" во Львове.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.

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Теги: #УПЛ#Карпаты - Черноморец видеотрансляция