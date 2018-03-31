Онлайн-видеотрансляция, "Карпаты" - "Черноморец", Премьер-лига, 25-й тур
13:55, 31 марта 2018Футбол
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Во Львове проходит стартовый матч тура соревнований.
twitter.com/FCKarpatyLviv
Сегодня во Львове проходит стартовый матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают одесский "Черноморец".
Встречаются коллективы, которые занимают 11-12 места в турнирной таблице.
На данный момент, у "Карпат" 20 очков и львовяне на 1 балл опережают одесситов. Матч крайне важен для обеих команд с точки зрения турнирного положения.
Игра "Карпаты" - "Черноморец" начнется в 14.00 на стадионе "Украина" во Львове.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
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