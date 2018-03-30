Экс-игрок "Шахтера" Белик: Иной вариант, кроме победы над "Шахтером" в Харькове "Динамо" не устроит, но выдержат ли молодые игроки?

14 апреля состоится главный матч весенней части чемпионата Украины.

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Алексей Белик поделился мыслями о главном весеннем матче чемпионата Украины.

14 апреля в Харькове «горняки» сыграют против киевского «Динамо», сообщает Terrikon.com.:

- Побеждать «Динамо» всегда престижно. Даже в товарищеском матче. Но поражения «Шахтера» в последних харьковских матчах против "Динамо" объяснялись несколькими факторами. В том числе, положением в турнирной таблице. Любая серия всегда когда-то заканчивается. Не стал бы искать какие-то объяснения в духе того, что «Шахтеру» в Харькове не везет и наоборот - везет «Динамо». Сейчас будет совершенно другой матч, - начал Белик.

На вопрос о том, является ли матч 14 апреля ключевым в чемпионате, бывший игрок ответил: "Если смотреть только на цифры, на очки в турнирной таблице, то, конечно, у «Динамо» еще есть математические шансы. Но, «Шахтер» с «Динамо» сыграет дважды, и где, как не в очной дуэли, зарабатывать очки и сокращать дистанцию в таблице? Киевлянам, понятное дело, деваться уже некуда - надо брать три очка в Харькове ведь в противном случае шансы на чемпионство останутся лишь теоретическими".

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А на вопрос о молодых футболистах "Динамо": Цыганкове, Шапаренко и Шепелеве, и о том,.насколько они готовы противостоять таким опытным футболистам, как Тайсон, Марлос или Фред, заметил: "Я думаю, что у этих ребят сейчас только начало карьеры, они только делают первые шаги в основном составе. Они мотивированы в любом случае, играй они против «Шахтера», «Зари» или «Ворсклы». Я вспоминаю себя: когда выходишь в основе в первый раз, то не смотришь, с кем играешь. Хочется проявить себя. Но здесь еще для этих ребят есть дополнительное испытание: выдержат ли они груз ответственности за результат в матче с «Шахтером»? Ведь иной вариант, кроме победы, «Динамо» не устроит. «Шахтер» сегодня и опытнее, и по составу укомплектован лучше, да и игровая форма «горняков», на мой взгляд, предпочтительнее, чем у «Динамо». Такие игры и формируют дальнейшую карьеру таких ребят".

"Понятно, что преимущество на стороне «Шахтера». По большому счету, им спешить никуда не надо. Победа нужна, но больше в престижном плане. Даже поражение или ничья в корне не изменят ситуацию - шансов на чемпионство у донецкой команды все равно останется больше, соответственно, и команда будет чувствовать себя спокойнее", - заключил экс-игрок "Шахтера".

Матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 14 апреля.