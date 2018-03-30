Сборная Украины может провести следующие спарринги с Марокко и Албанией

Стали известны потенциальные соперники сборной Украины на ближайшие товарищеские матчи 2018 года.

Соперниками сборной Украины в товарищеских матчах в мае-июне 2018 года могут стать сборные Марокко и Албании.

С Марокко контракт на проведение матча близок к подписанию, а вот окончательной договоренности с Албанией еще не достигнуто, сообщает Футбол 24.

Даты матчей сборной Украины еще неизвестны. Поединки будут проведены в период завершения сезона 2017/18 до старта чемпионата мира 2018 в России, в промежуток после финала Лиги чемпионов в Киеве (26 мая) до старта ЧМ-2018 (14 июня).