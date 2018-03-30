Сборная Украины может провести следующие спарринги с Марокко и Албанией

16:14, 30 марта 2018
Футбол
143
Украинцы забили один гол в ворота команды Саудовской Аравии / ffu.ua

С Марокко контракт на проведение матча близок к подписанию, а вот окончательной договоренности с Албанией еще не достигнуто, сообщает Футбол 24.

Даты матчей сборной Украины еще неизвестны. Поединки будут проведены в период завершения сезона 2017/18 до старта чемпионата мира 2018 в России, в промежуток после финала Лиги чемпионов в Киеве (26 мая) до старта ЧМ-2018 (14 июня).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко