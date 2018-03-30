Кличко сыграет против Шевченко в рамках программы финала ЛЧ в Киеве

Стала известна программа мероприятий, посвященных финалу самого престижного еврокубка.

Директор телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Александр Денисов поделился программой мероприятий, которые пройдут в Киеве перед финальным матчем Лиги чемпионов.

Так, на мини-футбольном поле на Крещатике в матче сразится команда друзей Андрея Шевченко против команды Виталия Кличко, сообщает Football.ua.

"Активности начнутся уже с четверга 24 мая, когда состоится финальный матч женской Лиги чемпионов. Производство этого матча, который будет транслироваться на десятки стран возьмут на себя телеканалы Футбол 1/Футбол 2. Также с четверга на Крещатике начнет работать фан-фестиваль Лиги Чемпионов. По типу того что был во время Евро-2012. Каналы Футбол первые в истории украинские каналы, которые получили право организовать в официальной фан-зоне Лиги Чемпионов свою собственную развлекательную площадку с интересными активностями.

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Внутри фан-фестиваля также будет построена мини-футбольная площадка, где пройдут матчи с участием звезд. Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко. При этом в составах могут оказаться самые неожиданные персоны. Например, Сильвестр Сталлоне. И эти выставочные матчи мы покажем на наших телеканалах. Кстати, УЕФА наконец принял решение и финальный матч будет показываться на большом экране в зоне фан-фестиваля", - отметил Денисов.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая.