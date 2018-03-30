Информация о дисквалификации «Олимпика» U-19 и U-21 – чистый бред, - президент клуба

Руководитель донецкой команды прокомментировал "решение" КДК ФФУ.

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал информацию о возможной дисквалификации молодежных команд за участие в матчах с фиксированным результатом.

«Какие могут быть комментарии? В адрес клуба ни одного решения не приходило, - отметил руководитель клуба в интервью Tribuna.com.

О чем можно говорить? О том, что один иностранный специалист (Франческо Баранка) пиарится на нашем клубе? Эта информация – чистый бред! Никакого официального решения по этому делу нет. Здесь нечего комментировать.

Это безосновательные обвинения, с целью попиариться перед завершением контракта», – сказал Гельзин.

Ранее сообщалось о якобы дисквалификации молодежных команд донецкого клуба и о денешном штрафе, который был присужден ФК "Олимпик".