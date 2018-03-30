Будущее Зинченко в "Манчестер Сити" находится под вопросом — СМИ

Украинцу придется вернуться на привычное амплуа в полузащите, но там он столкнется с жесткой конкуренцией.

Будущее украинского полузащитника Александра Зинченко в "Манчестер Сити" летом будет поставлено под вопрос.

В текущем сезоне 21-летний футболист стал играть на позиции левого защитника, заменяя травмированных игроков, сообщает SportArena со ссылкой на Manchester Evening News.

Однако с выздоровлением Бенжамена Менди, вернувшегося к тренировкам, именно француз займет левый фланг обороны, а Фабиан Делф будет его резервистом, утверждает издание.

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Если украинец захочет остаться в "Манчестер Сити", то ему придется вернуться на привычное амплуа в полузащите, но там он столкнется с жесткой конкуренцией.

В центре поля хавбеку придется бороться с Кевином Де Брeйне, Давидом Сильвой, Илкаем Гюндоганом, Бернарду Силвой, а также потенциальным звездным новичком.

Ранее английские СМИ сообщали, что клуб намерен вознаградить игрока за прогресс новым контрактом с улучшенными финансовыми условиями.

В текущем сезоне Александр Зинченко сыграл 13 матчей во всех турнирах за Манчестер Сити, в том числе начинал в стартовом составе три последних поединка.