Месси может пропустить следующий матч испанской Ла Лиги и игру Лиги чемпионов

11:55, 30 марта 2018
Футбол
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Месси забил два гола в ворота &quot;Челси&quot; / Reuters

Месси рискует пропустить поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу против «Севильи», который состоится 31-го марта, сообщает Sport.ua со ссылкой на AS.

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Также под вопросом участие Лионеля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», который запланирован на 4-е апреля.

Ранее сообщалось, что у Месси повреждение приводящей мышцы правого бедра.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, где забил 35 мячей и отдал 16 результативных передач.

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Теги: #Месси будущее в Барселоне#Лионель Месси