Месси может пропустить следующий матч испанской Ла Лиги и игру Лиги чемпионов

Лидер "Барселоны" пропустит ближайшие игры из-за травмы.

30-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

Месси рискует пропустить поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу против «Севильи», который состоится 31-го марта, сообщает Sport.ua со ссылкой на AS.

Читайте такжеМесси в третий раз стал отцом и не сыграет в составе "Барселоны" против "Малаги"

Также под вопросом участие Лионеля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», который запланирован на 4-е апреля.

Ранее сообщалось, что у Месси повреждение приводящей мышцы правого бедра.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, где забил 35 мячей и отдал 16 результативных передач.