Месси может пропустить следующий матч испанской Ла Лиги и игру Лиги чемпионов
11:55, 30 марта 2018Футбол
394
Лидер "Барселоны" пропустит ближайшие игры из-за травмы.
Месси может пропустить ближайшие матчи "Барселоны" из-за травмы / Reuters
30-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.
Месси рискует пропустить поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу против «Севильи», который состоится 31-го марта, сообщает Sport.ua со ссылкой на AS.
Читайте такжеМесси в третий раз стал отцом и не сыграет в составе "Барселоны" против "Малаги"
Также под вопросом участие Лионеля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», который запланирован на 4-е апреля.
Ранее сообщалось, что у Месси повреждение приводящей мышцы правого бедра.
В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, где забил 35 мячей и отдал 16 результативных передач.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter