Британские арбитры не будут судить матчи ЧМ впервые за 80 лет

20:39, 29 марта 2018
Футбол
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Клаттенбург не будет судить матчи ЧМ-2018 / Eurosport

В список не попал ни один судья из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Британские арбитры не будут задействованы на чемпионате мира впервые с 1938 года.

В число кандидатов входил англичанин Марк Клаттенбург. Но в 2017 году он перестал обслуживать матчи премьер-лиги и отправился работать в Саудовскую Аравию.

Футбольная ассоциация Англии пыталась заменить Клаттенбурга другой кандидатурой. Однако ФИФА отклонила этот запрос.

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Теги: #ЧМ-2018 в России#назначения арбитров