Британские арбитры не будут судить матчи ЧМ впервые за 80 лет
20:39, 29 марта 2018Футбол
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Начиная с ЧМ-1938 британские арбитры присутствовали на Мундиалях всегда.
Клаттенбург не будет судить матчи ЧМ-2018 / Eurosport
ФИФА сформировала список судей, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018. Для работы на турнире приглашены 36 главных арбитров и 63 ассистента, сообщает Sports.ru со ссылкой на The Guardian.
В список не попал ни один судья из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Британские арбитры не будут задействованы на чемпионате мира впервые с 1938 года.
В число кандидатов входил англичанин Марк Клаттенбург. Но в 2017 году он перестал обслуживать матчи премьер-лиги и отправился работать в Саудовскую Аравию.
Футбольная ассоциация Англии пыталась заменить Клаттенбурга другой кандидатурой. Однако ФИФА отклонила этот запрос.
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