Павелко - о техническом поражении 17-летних: головы полетят у всех, кто к этому причастен

Президент ФФУ заявил, что в штате федерации могут работать "засланные казачки".

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что будет проведено внутреннее расследование по делу технического поражения юношеской сборной Украины (U-17) в квалификации на Евро-2018.

«Мы очень жестко проведем расследование. Поверьте, головы полетят у всех, кто к этому причастен. Во главе комиссии будет Мирон Маркевич. Он будет одним из главных арбитров. Футболисты спортивным правом добились выхода, но из-за, мягко говоря, плохой работы администраторов, соответствующих департаментов команда пропустит Евро.

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Думаю, их надо "поблагодарить" за многолетний труд федерации. Наверное, у них где-то притупился взгляд. Это хорошая возможность посмотреть на тех, кто работает, кто какие занимает важные для украинского футбола департаменты. Кто может быть «якорем» или «засланными казачками». Сейчас все эти люди составляют письменные заявления о том, что произошло. Маркевич их всех соберет и, думаю, мы очень быстро сделаем кадровые выводы», - заявил Павелко в интервью телеканалу "Футбол 1".

Напомним, что за сборную Украины среди 17-летних в матче с ровестниками из Сербии сыграли два футболиста - Николай Ярош и Роман Бодня, которые должны были пропускать матч из-за перебора желтых карточек. В итоге УЕФА присудил украинской команде техническое поражение, которое оставило Украину за бортом финального турнира.