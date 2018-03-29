УЕФА рассмотрит жалобу ФФУ на флаг "ДНР" в Риме

15:11, 29 марта 2018
Футбол
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Флаг ДНР не станет причиной разбирательств УЕФА в отношении итальянской &quot;Ромы&quot; / Eurosport

По информации Футбол 24, ФФУ направила жалобу в УЕФА касаемо флага террористической организации, и недавно в украинскую федерацию футбола пришел ответ из УЕФА.

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Жалоба отправлена дисциплинарному инспектору УЕФА для изучения материалов и возбуждения производства до 5 апреля. Если вывод инспектора будет положительным, Дисциплинарный комитет УЕФА откроет дисциплинарное дело по этому факту.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер" в секторе фанатов хозяев был замечен флаг так называемой "ДНР". Группа фанатов "Динамо" "Родичі" попросила ФФУ поспособствовать запрету флагов так называемых "ДНР/ЛНР" со стороны УЕФА и ФИФА.

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Теги: #УЕФА#ФФУ#флаг ДНР