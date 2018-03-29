Российский бизнесмен Саввиди отстранен от футбола за 3 года после того, как выбежал на поле с оружием

Такое решение приняла греческая футбольная Суперлига по мотивам скандального матча ПАОК - АЕК.

Дисциплинарный комитет греческой Суперлиги принял решение относительно скандального матча ПАОК – АЕК, который был сорван. Президент ПАОКа, российский бизнесмен Иван Саввиди, выбежавший на поле с пистолетом, отстранен от любой футбольной деятельности на 3 года и оштрафован на 100 тысяч евро.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

ПАОКу засчитано техническое поражение в матче с АЕКом. Кроме этого с ПАОКа снято три очка, а следующий сезон греческой Суперлиги команда из Салоник начнет, имея в пассиве минус 2 очка. Также ПАОК наказан тремя домашними матчами без зрителей и штрафом в 63 тысячи евро.

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Не избежал наказания и спортивный директор ПАОКа Любош Михел, который получил запрет посещать матчи в течение 90 дней, а также штраф размером в 15 тысяч евро. Словацкий функционер якобы высказался в адрес арбитра матча: "Тебе конец".

Как сообщал УНИАН, матч 25-го тура чемпионата Греции ПАОК – АЕК был сорван после того, как арбитр отменил гол хозяев из-за офсайда. После этого решения на поле выбежали фанаты ПАОКа, тренерский штаб и функционеры, среди которых и вооруженный пистолетом президент клуба гражданин РФ Иван Саввиди. Чемпионат Греции был приостановлен на неопределенный срок из-за скандала в Салониках.