Вернидуб - о шансах возглавить "Динамо": если поступит серьезное предложение, то рассмотрю его

Наставник луганской "Зари" прокомментировал слухи о том, что может стать следующими тренером киевского "Динамо".

Один из лучших тренеров чемпионата Украины, наставник "Зари" Юрий Вернидуб дал комментарий относительно слухов, которые сватают его в киевское "Динамо".

Об этом сообщает "Футбол 24".

Умение работать с молодежью и легионерами, а также хорошие результаты луганского клуба сделали тренера одним из кандидатов на роль главного тренера "Динамо".

"Думаю, любому человеку было бы приятно это слышать. В УПЛ - 12 клубов. Каждый из тренеров старается как можно лучше подготовить свою команду. Как только приходит результат, это автоматически является похвалой для наставника и его штаба. Поэтому не буду лукавить - конечно, приятно это читать и слушать. Повторюсь: если мне поступит серьезное предложение - почему бы его не рассмотреть? Может все получится, а может не получится ничего. Но, как говорится, "попытка - не пытка". Шанс дается для того, чтобы двигаться дальше", - сказал Юрий Вернидуб.

После 24-х туров Премьер-лиги луганская "Заря" занимает 3-ю позицию в таблице, отставая от "Динамо", которое идет вторым, на 14 очков.