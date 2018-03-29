Полтавский клуб имеет большую задолженность перед бывшими футболистами. Те намерены обратиться в УЕФА.

Полтавскую «Ворсклу» могут не допустить к еврокубкам на следующий сезон. Клуб до сих пор не выплатил зарплату бывшим футболистам Сергей Симинину, Андрею Пилявскому, а также Станиславу Богушу и Евгению Заричнюку.

Эти игроки намерены обратиться в УЕФА, что может лишить «Ворсклу» участия в следующем сезоне еврокубков, сообщает Xsport со ссылкой на footboom.com.

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Кроме того, аттестат на выступления в Премьер-лиге на следующий сезон может не получить «Сталь» (Каменское). Задолженность за четыре месяца клуб имеет перед Артемом Шабановым, Антоном Кравченко, Сергеем Ворониным, Павлом Пашаевым, Константином Кравченко, Николаем Ищенко, Алексеем Довгим и Романом Дебелко. Шабанов уже подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ с требованием получить долги от "Стали".

В турнирной таблице УПЛ после 24-х туров "Ворскла" идет на 4-м месте, а "Сталь" - на 10-м.