Экс-форвард сборной Украины Гладкий подписал контракт с "Черноморцем"

23:19, 28 марта 2018
Футбол
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Гладкий не смог закрепиться в Динамо / myinforms.com

Одесский клуб уже внес игрока в заявку на УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги. 

Ранее Гладкий могу перейти в польский «Лех», но клуб из Познани отказался от подписания украинца после нескольких тренировок. 

Напомним, Александр Гладкий выступал за харьковские "Металлист" и ФК "Харьков", донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". Последним его клубом были "Карпаты". 

"Черноморец" в нынешнем сезоне борется за выживание в УПЛ. На данный момент команда занимает последнее, 12-е место.  

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Теги: #Черноморец#Александр Гладкий