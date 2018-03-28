Экс-форвард сборной Украины Гладкий подписал контракт с "Черноморцем"

Бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" постарается помочь одесситам сохранить место в Премьер-лиге.

Экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий продолжит карьеру в одесском «Черноморце».

Одесский клуб уже внес игрока в заявку на УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Ранее Гладкий могу перейти в польский «Лех», но клуб из Познани отказался от подписания украинца после нескольких тренировок.

Напомним, Александр Гладкий выступал за харьковские "Металлист" и ФК "Харьков", донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". Последним его клубом были "Карпаты".

"Черноморец" в нынешнем сезоне борется за выживание в УПЛ. На данный момент команда занимает последнее, 12-е место.