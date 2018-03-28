​​​​​​​Творческие эксперименты Шевченко и лужа для ФФУ

«Окно» для товарищеских матчей никто не отменял: главная команда страны собралась впервые за четыре с половиной месяца и сыграла с командами хоть и не именитыми, но, в отличие от нас, пробившимися на мундиаль.

Насыщенными оказались минувшие дни и для сборных Украины младших возрастов. Украинская «молодежка» провела важный матч квалификации чемпионата Европы среди 21-летних на выезде против англичан, упустив очки при неплохой игре. Порадовала сборная Украины среди 19-летних, решившая задачу выхода в финальную часть Евро буквально на последних минутах в игре с Румынией. А вот 17-летние украинские футболисты оказались заложниками разгильдяйства функционеров ФФУ: на футбольном поле наша команда сделала все от себя зависящее, чтобы пробиться в основной турнир ЧЕ - обыграла Сербию и сыграла вничью с чехами, но из-за досадной проволочки, за которую еще должны понести ответ чиновники федерации, УЕФА наказал украинских футболистов техническим поражением - и, как результат, недопуском на турнир.

Шевченко продолжает гнуть свою линию

Организация и планирование товарищеских матчей процесс непростой и требующий системного подхода. А с этим у руководства Федерации футбола Украины всегда были проблемы, причем независимо от того, кто находился «у руля». Нашу команду даже близко нельзя причислить к уровню «топ», поэтому вполне понятно, что сборные вроде Испании, Франции или Аргентины отнюдь не мечтают заполучить в спарринг-партнеры украинцев. Достаточно посмотреть на календарь товарищеских поединков, чтобы убедиться, что гранды стараются встречаться друг с другом. За редким исключением, не удается ФФУ и договориться с кем-то из сборных второго эшелона - уровня Бельгии, Швейцарии или даже Польши.

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Вот и получается, что почти всегда в матчах, которые и без того лишены турнирного значения, приходится встречаться с соперниками ниже классом. А на резонные вопросы журналистов у функционеров федерации, как правило, заготовлен один ответ: «Календарь ведущих сборных расписан на несколько лет вперед, вклиниться туда очень сложно». Впрочем, трудно не заметить, что данная отговорка звучит постоянно на протяжении последних 20 лет, так что логика ее хромает на обе ноги...

Выбор в соперники сборной Украины на мартовские матчи команд из, мягко говоря, не самых футбольных стран - Саудовской Аравии и Японии - оправдывается только тем, что и та, и другая носят звание участников чемпионата мира-2018. Хотя, будем откровенны, пройти квалификацию на мундиаль в Азии вовсе не то же самое, что в Европе, где уровень конкуренции намного выше.

Не самым удачным с точки зрения антуража стал и выбор места проведения товарищеских матчей. Достаточно сказать, что поединок в испанской Марбелье между сборными Украины и Саудовской Аравии посетили аж 450 зрителей. Игра больше напоминала заурядный спарринг на каких-нибудь зимних сборах, а дополнила серую заунывную картину погода - не прекращаясь лил дождь, и команды 90 минут вынуждены были бороться не так друг с другом, как с полем, которое полностью утонуло в воде.

Показать хороший результативный футбол в таких условиях было очень сложно. Философия, которую прививает команде главный тренер Андрей Шевченко, предполагает игру, основанную на контроле мяча и коротких передачах. К сожалению, наш наставник не захотел внести коррективы в тактику даже когда стало очевидно, что выбранный план на тяжелом и вязком поле реализовать не получается.

Хотя моменты у нашей команды были. Украина была значительно ближе к победе, нежели аравийцы, которым на ЧМ-2018 однозначно уготована роль аутсайдеров. Однако, создав немало опасных моментов у ворот соперника, реализовали наши игроки только один. При этом - тут же пропустили ответный гол со «стандарта». Такого оппонента, как Саудовская Аравия, нужно обыгрывать на классе, на мастерстве. Но именно класса нашей сборной пока не хватает.

Андрей Шевченко остался недоволен игрой подопечных в поединке с аравийцами. В своих интервью тренер постоянно говорит о строительстве новой молодой команды и смене поколений, однако этот процесс длится уже почти два года. Во имя больших идей своего наставника сборная Украины пожертвовала отборочным циклом ЧМ-2018, где не добилась положительного результата - третье место в группе было расценено многими как провал.

В то же время, в Андрее Шевченко подкупает его тренерское упорство и отсутствие боязни ошибаться. В этом Шева является прямой противоположностью своему предшественнику Михаилу Фоменко, который во главу угла ставил результат, но футбол его команда показывала «рабоче-крестьянский».

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Фоменко ориентировался в комплектации коллектива на старую гвардию - средний возраст игроков сборной в ключевых поединках зашкаливал. Шевченко же, несмотря на все «за» и «против», не боится доверять молодым игрокам и вселяет в них веру. Футболисты стараются отблагодарить тренера за доверие. К слову, невооруженным глазом видно, что атмосфера в сборной очень хорошая, что также можно поставить в заслугу Андрею Шевченко и его штабу.

Уже во втором поединке против сборной Японии украинская команда провела добротный матч и реабилитировалась за ничью с Саудовской Аравией. Шевченко сделал, по сравнению с предыдущей игрой, шесть замен в основном составе, влил свежую кровь на флангах. Команда ожила. Помогли то ли пертурбации, то ли - значительно лучшее качество газона и наличие болельщиков на трибунах стадиона в бельгийском Льеже. Конечно, не обходилось без ляпов и ошибок, и все же Украина играла лучше, быстрее и интереснее.

Намного больше получалось у «сине-желтых» в середине поля, где собрано больше всего техничных футболистов. Ввиду травмы Ярмоленко, функции лидера взял на себя Коноплянка, который был заводилой на левом фланге, удачно взаимодействуя с располагающимися ближе к центру Малиновским и Зинченко, а также Марлосом. Украинский бразилец формально занимал место на правом фланге, но часто смещался в другие зоны, и вообще старался быть полезен.

Наконец-то сильный матч за сборную провел Ракицкий, который начинал львиную долю атак из глубины и сам стал автором гола в первом тайме, застав врасплох вратаря дальним ударом.

Как и в матче с Саудовской Аравией, «сине-желтые» еще до перерыва пропустили гол в ответ, причем снова со «стандарта». Неприятное совпадение - штрафные и угловые сейчас являются, пожалуй, главной ахиллесовой пятой и «Динамо», и сборной. Тем не менее, в матче с Японией сборная Украины не смутилась и не посыпалась. Второй тайм показал, что мы можем показывать стабильную игру, несмотря на обстоятельства. Коноплянка в который раз протащил мяч по левому флангу и выкатил его под удар Караваеву, который забил свой первый гол за национальную команду.

Конечно, проблемы в этой встрече также проявились. Это и уже упоминавшиеся стандартные положения, и непонятная потеря концентрации в последние минуты игры, когда японцы организовали легкий штурм и едва не вырвали ничью. Однако проблески игры у сборной Украины, намерение демонстрировать техничный и красивый футбол, подкупают.

Матч с Японией стал знаковым для капитана сборной Украины Руслана Ротаня, который в 100-й раз в карьере сыграл в футболке национальной команды. Ротань стал всего третьим «сотником» в истории сборной - после Андрея Шевченко (111 матчей) и рекордсмена - Анатолия Тимощука. Не ясно, станем ли мы свидетелями 101-й игры ветерана Ротаня за сборную, однако в принципе за середину поля можно быть спокойным - выбор игроков в эту линию у Шевченко есть. Найти бы еще забивного форварда... После завершения эпохи Шевченко-футболиста на этой позиции у нас по-прежнему все довольно грустно.

Страсти в английском Шеффилде

Украинская молодежная сборная под руководством Александра Головко проводила один из решающих матчей в отборе к чемпионату Европы (U-21) на выезде против сверстников из Англии. На поле стадиона в Шеффилде наша команда выглядела уверенно. Украинцы создавали моменты, классно выбегали из обороны в атаку и даже прессинговали соперника у его ворот. Наша сборная играла азартно, с блеском в глазах, заставляла англичан ошибаться. За это нашим ребятам нужно поаплодировать. К сожалению, несмотря на серьезную борьбу, которые наши парни навязали именитому сопернику, добиться положительного результата - даже ничьей - не удалось.

Счет в матче открыл форвард «Эвертона» Кальверт-Льюин, который реализовал выход один на один с Луниным. «Сине-желтые» сравняли под конец встречи. Что характерно, отличились те, кто вышел на замену – игрок «Черноморца» Третьяков подал, а динамовец Шапаренко замкнул пас ударом головой. Ответ англичан поступил быстро. Форвард «Ливерпуля» Соланке, который также появился на поле со скамейки запасных, принес англичанам победу - 2:1.

Таким образом, Украина опустилась на третью строчку в очень непростой группе, где, помимо сборной Англии, соперниками нашей команды являются Голландия, Шотландия, Латвия и Андорра. Украинцы уступают по количеству баллов англичанам и голландцам и имеют поровну очков с Шотландией. Следующий поединок в отборе команда Головко проведет дома против Латвии 7 сентября.

Прорыв 19-летних

Сборная Украины среди 19-летних решила вопрос выхода в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в решающем матче элит-раунда квалификации сверстников из Румынии.

Для выхода на Евро подопечных Александра Петракова устраивала лишь победа. Сюжет поединка оказался невероятно драматичным. На 77-й минуте хавбек сборной Румынии Моруцан открыл счет в матче, но сразу же после этого получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку. Таким образом, украинская сборная получила численное преимущество, но его нужно было еще успеть реализовать...

Тем не менее, за 15 последних минут нашей команде удалось сделать маленький подвиг, забив два мяча. На 84-й минуте счет в матче сравнял Сафронов, а уже на второй дополнительной (!) минуте Бондар забил победный гол.

Таким образом, сборная Украины заняла первое место в своей группе и среди 19-летних добыла путевку на Евро, которое примет Финляндия. Также в финальную часть пробились еще шесть команд - Англия, Франция, Италия, Норвегия, Португалия и Турция. Восьмым финалистом будет сборная команды-хозяйки.

Как ФФУ подложила «свинью» собственной сборной

В Чехии завершился решающий этап квалификации - элит-раунд - чемпионата Европы среди 17-летних. Сборная Украины в группе с Испанией, Сербией и Чехией не проиграла ни разу и должна была попасть в финальный турнир. Но при отличном результате футболистов, их руководители в ФФУ основательно сели в лужу. УЕФА уже постфактум засчитал нашей команде техническое поражение - 0:3 - в матче против сербов, оставив Украину за бортом.

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Оказалось, что украинской федерацией, а заодно и тренерским штабом сборной Украины, был допущен грубейший прокол: в матче против Сербии на поле вышли два игрока, которые должны были пропускать этот поединок из-за дисквалификации - Николай Ярош и Роман Бодня.

В регламенте соревнований четко сказано, что футболисты дисквалифицируются на один матч после второй полученной желтой карточки по ходу квалификации. Ярош и Бодня, получившие в предыдущих встречах, по два «горчичника», обязаны были оказаться вне заявки на эту встречу, но наши функционеры внести коррективы попросту… забыли.

Самое обидное, что матч против Сербии Украина выиграла 2:1. Наша команда вообще по ходу квалификации выступала просто отлично.

Кто виноват? Ответ на этот вопрос не будет утешением для молодой команды под руководством Олега Кузнецова. Теперь приходится лишь посыпать голову пеплом: из-за безалаберности работников ФФУ (технический директор ФФУ Олег Протасов фактически признал вину своего департамента) талантливые молодые футболисты не сыграют на чемпионате Европы своего возраста.

В такой ситуации вспоминается бессмертные слова товарища Швондера – «Это какой-то позор»...

Юрий Трохимчук