ФИФА открыла расследование по расистским оскорблениям футболистов сборной Франции в России

20:11, 28 марта 2018
Футбол
205
ФИФА расследует поведение российских болельщиков, подозревающихся в расизме / REUTERS

В пресс-службе ФИФА прокомментировали сообщения о том, что во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики.

«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщили наблюдатель FARE (организация "Футбол против расизма в Европе") и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, не можем что-либо комментировать», - сообщили в ФИФА, передает «Чемпионат».

Ранее организация Fare Network, занимающаяся борьбой с проявлениями дискриминации, обратилась в ФИФА с просьбой расследовать сообщения о расистских выкриках на матче Россия – Франция.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #расизм в России#российские фанаты