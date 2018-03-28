ФИФА открыла расследование по расистским оскорблениям футболистов сборной Франции в России

Французские игроки подверглись оскорблениям в Санкт-Петербурге.

ФИФА начала расследование касательно информации об оскорблениях футболистов сборной Франции российскими болельщиками, сообщает официальный сайт организации.

В пресс-службе ФИФА прокомментировали сообщения о том, что во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики.

«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщили наблюдатель FARE (организация "Футбол против расизма в Европе") и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, не можем что-либо комментировать», - сообщили в ФИФА, передает «Чемпионат».

Ранее организация Fare Network, занимающаяся борьбой с проявлениями дискриминации, обратилась в ФИФА с просьбой расследовать сообщения о расистских выкриках на матче Россия – Франция.