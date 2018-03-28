Английский "Эвертон" хочет подписать соглашение с наставником "Шахтера" Фонсекой
18:43, 28 марта 2018Футбол
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Португальцу готовы выделить большие средства на покупку игроков.
Паулу Фонсека / facebook.com/fcshakhtar
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека летом может возглавить английский «Эвертон».
Об этом информирует Mirror.
Фонсека – приоритетный вариант для руководства английского клуба. Ему готовы выделить крупную сумму для усиления.
Напомним, контракт португальского специалиста с «Шахтером» истекает летом этого года.
Ранее Фонсека сообщил, что «Шахтер» предложил ему продлить соглашение.
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