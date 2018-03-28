Время начала матча "Мариуполь" - "Динамо" перенесли ради Порошенко - СМИ

Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести время начала скандального матча 25-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Динамо".

Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение перенести время начала матча 25-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо» с 14.00 на 17.00. Такое решение продиктовано визитом на матч президента Украины Петра Порошенко.

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Дата матча не изменилась – 1 апреля.

Перенос игры раскритиковали фанаты «Динамо» – они не смогут вернуться в Киев после окончания матча. Единственный поезд, которым можно было вернуться в столицу сразу после поединка и на какой покупали билеты фаны "Динамо", отправляется из Мариуполя в 18:47.

Напомним, поединок "Мариуполь" - "Динамо" на первом этапе чемпионата не состоялся - "Динамо" потребовало гарантий безопасности. После этого гостям засчитали техническое поражение.