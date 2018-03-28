Время начала матча "Мариуполь" - "Динамо" перенесли ради Порошенко - СМИ

17:50, 28 марта 2018
Футбол
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фото president.gov.ua

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Дата матча не изменилась – 1 апреля.

Перенос игры раскритиковали фанаты «Динамо» – они не смогут вернуться в Киев после окончания матча. Единственный поезд, которым можно было вернуться в столицу сразу после поединка и на какой покупали билеты фаны "Динамо", отправляется из Мариуполя в 18:47.

Напомним, поединок "Мариуполь" - "Динамо" на первом этапе чемпионата не состоялся - "Динамо" потребовало гарантий безопасности. После этого гостям засчитали техническое поражение. 

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Теги: #Петр Порошенко#матч Мариуполь-Динамо