Фабио Капелло покинул китайский клуб и может возглавить сборную Италии

"Цзянсу Сунин" начал новый сезон с двух поражений в трех матчах.

Известный итальянский специалист Фабио Капелло покинул пост главного тренера китайского Цзянсу Сунин.

Договор был разорван по обоюдному согласию сторон, сообщает SportArena со ссылкой на официальный сайт клуба.

На посту тренера "Цзянсу Сунин" Капелло сменил румын Космин Олэрою.

Читайте такжеРФС официально уведомил Капелло об отставкеФабио Капелло возглавил "Цзянсу Сунин" летом прошлого года. Ему удалось спасти команду от вылета, заняв вместе с ней 12-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Но текущий сезон Цзянсу снова начал плохо, проиграв дважды в трех стартовых турах.

71-летний Фабио Капелло занимал должность главного тренера в "Милане", "Реале", "Роме" и "Ювентусе". Также тренер работал со сборными Англии и России.

При этом вчера Sky Sport Italia сообщал, что отъезд Капелло из Китая повышает его шансы на получение работы в сборной Италии. Имя нового тренера итальянской сборной станет известно 20 мая.